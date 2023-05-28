Macron’dan Erdoğan’a Türkçe seçim tebriki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim sonucundan dolayı Türkçe attığı tweet ile tebrik ederek, “Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Macron’dan Erdoğan’a Türkçe seçim tebriki

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkçe ve Fransızca attığı tweetler ile Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı Türkçe attığı tweet ile tebrik etti.

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Macron, "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrupa-Atlantik İttifakımızın geleceği ve Akdeniz. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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