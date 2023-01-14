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Dışardan küpe gibi gözüküyor ama gerçek bambaşka. Teknolojide son nokta

İnci küpe gibi duran kablosuz kulak geliştirildi. İşte detaylar…

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:28
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İnci küpe tasarımında kablosuz kulaklık geliştirildi

Dışardan küpe gibi gözüküyor ama gerçek bambaşka. Teknolojide son nokta
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Nova H1, dışarıdan bakıldığında küpe gibi görünen ancak dışarıdan tamamen izole olmadan müzik dinlenebilen bir kulaklık.

KULAK MEMESİNE TAKILIYOR

Nova H1, gerçek bir küpe gibi kulak memesine takılıyor. Akıllara kulak içi olmayan ya da kemik iletimi teknolojisi kullanmadan nasıl 'müzik dinleneceği' geliyor olabilir.

MÜZİK DİNLEMEK VE KONUŞMAK MÜMKÜN

Kulak içi kablosuz kulaklıklar kadar iyi ses vermese de incinin arkasında yer alan mini hoparlörler sayesinde müzik dinlemek ya da telefon görüşmesi yapmak mümkün oluyor.

Açık tasarımı sabebiyle bu kulaklıklardan bir şeyler dinlerken, yanınızda duran birisi ne dinlediğinizi duyabileceği anlamına geliyor. Gerçek bir küpe gibi tasarlanan kulaklığın şarj haznesi de mücevher kutusu olarak tasarlanmış. İç kısmında kullanılan kadife yastık görünümlü kısma yerleştirilen kulaklık şarj olmaya başlıyor.

Şarj kutusuyla 14 saat kadar kullanım sağlayan kulaklık, şarj kutusu hiç kullanılmazsa 3 buçuk saat kadar aktif kullanılabiliyor.

FİYATI

Değerli taşlar ve gerçek inciler kullanılarak geliştirilen kulaklık, iki farklı kaplama ile geliyor. Altın versiyonu yaklaşık 750 dolar iken, gümüş versiyonu 640 dolarlık fiyat etiketine sahip. Cihaz en son CES 2023'te karşımıza çıktı.

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