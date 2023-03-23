﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti

Ear 2’nin ses teknolojileriyle ön plana çıkarmaya çalıştığı yeni şeffaf kablosuz kulaklığı ortaya çıktı. Şirketin açıklamasına göre kulaklığın gövdesinde, üstün bir ses deneyimi sağlayan AAC, LHDC ve SBC Bluetooth kodeklerini destekleyen 11,6 mm dinamik sürücüler bulunuyor.

NOTHİNG EAR 2'NİN ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Ear (2), ANC açıkken 4 saate kadar; ANC kapalıyken 6 saat 18 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Gelişmiş ANC teknolojisinin, 40 dB’ye kadar arka plan gürültüsünü azalttığı iddia edildi. Yeni kulaklık daha stabil bağlantı için Bluetooth 5.3 ve BLE desteğine sahip. Çoklu Bluetooth desteği sayesinde birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor.

IP54 sertifikasıyla gelen Ear 2, toza ve suya karşı dayanıklı. Ear (2) şarj kutusu ise suya ve toza karşı daha fazla koruma sağlayan IP55 sertifikasıyla sunuluyor.

Nothing’in açıklamasına göre, yeni şeffaf kutu 2,5 W’a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Kendi şarjına ihtiyaç duymadan önce, kulaklıkları en az dört defa şarj edebiliyor.

ŞEFFAF KULAKLIĞIN FİYATI

Nothing Ear 2'nin 149 dolara satılacağı iddia ediliyor.