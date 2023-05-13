İnciçiçeği kalp hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan inciçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

İNCİÇİÇEĞİ KALP HASTALIKLARINA NASIL İYİ GELİYOR?

İnciçiçeği çarpıntıyı keser. Kalp hastalığından kaynaklanan suyu söktürür. Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

KALP HASTALIKLARI NELERDİR?

-Doğuştan gelen kalp hastalığı,

-Koroner arter hastalığı,

-Kalp ritminin bozukluğu ile ortaya çıkan kalp hastalıkları,

-Dilate kardiyomiyopati (Kalp karıncıklarının genişlemesi),

-Miyokard enfarktüsü (Kalbin kas tabakasının oksijensiz kalması olarak tanımlanabilir),

Kalp yetmezliği.

İNCİÇİÇEĞİ NEDİR?

Zambakgillerden, ok biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisidir. Boyu 20 cm kadardır. Çiçekleri beyazdır ve üzüm salkımı şeklindedir. Yemişleri küçük ve kırmızıdır. Kokusu çok güzeldir.

NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı kurumuş yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek hazırlanan infüzyon, günde iki-üç kez birer bardak tüketilebilir.