İnciçiçeği neye iyi geliyor?

Kalp hastalıklarına iyi gelen inciçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

İnciçiçeği neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan inciçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

İNCİÇİÇEĞİ NEDİR?

Zambakgillerden, ok biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisidir. Boyu 20 cm kadardır. Çiçekleri beyazdır ve üzüm salkımı şeklindedir. Yemişleri küçük ve kırmızıdır. Kokusu çok güzeldir.

İNCİÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-Çarpıntıyı keser. Kalp hastalığından kaynaklanan suyu söktürür. Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- İdrar söktürücüdür, müshil etkisi de vardır.

-İnme ve sara hastalıklarına şifalıdır

-Yara izlerini azaltır

-Cilt tonunu aydınlatır

-Zihinsel sorunları iyileştirebilir

-Kronik akciğer hastalıklarının tedavisinde etkilidir

-Antipiretik özellikler barındırır

-İdrar yolu enfeksiyonu tedavisine yardım eder ve sindirimi iyileştirir

-Böbrek taşlarını temizler.

-Vücutta su tutulmasını önler.

-Gut ve romatizma gibi eklem sorunları ile ilişkili ağrıyı azaltır.

-Konjonktiviti tedavi eder.

-Uçucu yağ, şok ve konuşma kaybını tedavi etmek için kullanılır.

-Cüzzam ve şişliği tedavi etmeye yardımcı olur.

-Kusmaya neden olarak zehirlenmeyi ve alkolizmi tedavi eder.

NASIL KULLANILIR?

2 tatlı kaşığı kurumuş yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek hazırlanan infüzyon, günde iki-üç kez birer bardak tüketilebilir.

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