Sara hastalığına iyi gelen besin listesi belli oldu

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan sara hastalığına önerilen doğal besinler dikkat çekti.

İŞTE SARA HASTALIĞINA İYİ GELEN BESİN LİSTESİ…

Epilepsi hastalığının tedavisinde benzodiazepin grubu kimyasallar ile anti-epileptik ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar çoğu zaman nöral aktiviteyi yavaşlatmayı hedefleyerek, epileptik nöbetleri sakinleşmesini sağlamaktadır. Bunun için nöronların düzgün aktivitelerine devam edebilmesi için selenyum içerikli besinler tüketilmesi önerildi.

Selenyum içeren tam tahıllı gıdalar, baklagiller, balık, ay çekirdeği, soğan, turp, sarımsak, mantar ve yumurta epilepsi hastalarına iyi gelen besinlerdir.

SARA HASTALIĞI NEDİR?

Epilepsi, sinir sistemini etkileyerek beyindeki işleyişi geçici olarak sekteye uğratan ve nöbetler şeklinde ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Her yaştan insanda uzun süreli görülebilen bu sorun, birçok semptomu da beraberinde getirmektedir.

SARA HASTALIĞI BELİRTİLERİ…

-Baş dönmesi sonucunda yere yığılma

-Kontrol edilemeyen sarsıntı ve sallanma hissi ile birlikte, boş boş olarak ifade edilen şekilde bakmak

-Kollarda ve bacaklarda karıncalanma hissi

-Kol ve bacaklarda istemsiz kasılmalar, elleri kontrol edememe, çığlık atma

-Ağızdan köpük gelmesi, istemsiz idrar kaçırma.