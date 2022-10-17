Miami'de malikane Türkiye'de bir villa parasına satılıyor. Amerika daha ucuz

Dolar 18,59 Türk Lirası. Art arda gelen zamlar, ödenemeyen fatura ve kira bedelleri vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

TÜİK'e göre enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. ENAG'a göre ise eylülde enflasyon aylık yüzde 5,30 ve yıllık yüzde 186,27.

'Ekonomistim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi sürekli revize ediyor. Yaz ayları geride kalırken enflasyon düşmek yerine rekor seviyelere yükseldi. Erdoğan çözüm için 2023'ün ilk aylarını işaret etti. Vatandaş bundan da ümitli değil!

Vatandaşlar 5 bin 500 lira olan asgari ücrete gelecek zammı beklerken sosyal medyaya düşen video isyan ettirdi. Miami'deki lüks malikanenin Türkiye'de bir villa parasına satıldığını duyan vatandaşlar "Amerika daha ucuz" demekten kendini alamadı.

İşte Miami'deki denize 0 malikanenin tanıtımını yapan emlakçının kullandığı cümleler;

"BU DA KAPTANIN RANGE ROVER'I MUHTEMELEN"

"Bu getirdiğim ev 25 milyon dolar civarlarında Aylık kirası 93 bin dolar

Bundan 33 sene önce 2,5 milyonlara satılmış. Şu anda 25 milyon dolar.

Bunları kayıtlarda görebiliyoruz. Evin muhteşemliğini görüyorsunuz. Palmiyelerle dolu enfes bir yol.

Babanın teknesi de burada. Çekmiş tekneyi önüne. Bu da Kaptanın Range Rover'ı muhtemelen. Çekmiş buraya.

Buradan direk denize açılıyorlar. Miami'de zengin hayatı böyle işliyor"