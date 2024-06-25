İnegöl'de tehlikeli anlar: Aynasını kırdı diye silah çekti

Kaynak: İHA
İnegöl'de tehlikeli anlar: Aynasını kırdı diye silah çekti

İnegöl, Bursa'da yaşanan ve bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli anlarını gözler önüne seren bir video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Videoda, aynasına zarar verildiği için bir motosiklet sürücüsünün peşine düşen öfkeli bir otomobil sürücüsünün, silahını genç sürücüye doğrulttuğu görülüyor.

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Olay, şehrin Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, motosiklet sürücüsü, yolunu kesen bir otomobile tepki olarak aynasını kırdı. Bunun üzerine olaya sinirlenen otomobil sürücüsü, genç sürücünün peşine düşerek onu kovaladı ve sonunda motosikletin önünü keserek silahını çekti.

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Bu gergin anlar, bir amatör kamera tarafından kayıt altına alındı. Polis ekipleri, videoda görülen silahlı şahsı tespit etmek amacıyla derhal bir soruşturma başlattı. Ancak, videonun sahnelendiği ve gerçek olmadığı yönünde iddialar da bulunuyor.

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