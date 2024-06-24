YÖK'ten yeni karar: 5 bölüme yaş şartı getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerine, 2024-2025 akademik yılından itibaren belirli bölümlerde sınavsız ikinci üniversite imkanı sağlanacağını bildiren bir genelge gönderdi. YÖK'ün 5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde açıköğretim yoluyla ikinci üniversite eğitimi almak isteyen 35 yaş üstü lisans mezunları için kayıt şartlarında esneklik sağlanması kararlaştırıldı.

YENİ KARARA YER VERİLEN YAZIDA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7-h maddesi uyarınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açıköğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir"