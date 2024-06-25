MEB yeni kararı açıkladı: Öğretmenlik şartları değişiyor

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin eğitim süreçleri, atama mekanizmaları ve mesleki becerilerinin değerlendirilmesi alanlarında temel yenilikler getirilecek. Mevcut kanunun öğretmenlerin uzmanlık alanlarını göz ardı ettiği yönündeki eleştirilere yanıt olarak, daha çağdaş ve detaylı bir sistem tasarlanıyor.

YENİ DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR?

Bu hafta içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda önemli değişiklikler öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi ve göreve başlama süreçlerinin köklü bir dönüşümden geçeceğini belirtti. Bakan Tekin, öğretmen eğitimindeki bu yeniliklerin zorunlu olduğunu ve sürecin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

YABANCI ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRMA

Tekin, Türkiye'deki öğretmen eğitimi süreçlerini global standartlarla karşılaştırdı. Üniversite mezuniyeti sonrası öğretmen adaylarının maruz kaldığı 90 saatlik uygulamalı eğitimin yetersiz olduğunu vurgulayan Tekin, bu durumun diğer ülkelerdeki 600 saate varan uygulama süreleriyle kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu belirtti. Yapılacak olan yeni reformlarla, öğretmen adaylarının daha detaylı ve kapsamlı bir eğitime tabi tutulacağı öngörülüyor.

AKADEMİ VE EĞİTİM PLANLAMASI

Tasarıya göre, öğretmen adayları, mesleki gelişimlerini tamamlamak üzere Akademi bünyesinde dört dönem sürecek kapsamlı bir programa tabi tutulacaklar. Ayrıca, görevdeki öğretmenlerin mesleki becerilerini güncel tutmalarını sağlamak amacıyla sürekli eğitim programları planlanıyor. Eğitim fakültelerinin deneyimli akademisyenleri tarafından yürütülecek olan bu programlar, öğretmenlerin teorik bilgilerini pekiştirmelerinin yanı sıra, pratik uygulama becerilerini de artırmayı hedefliyor.

DENETİM VE YETERSİZLİK DURUMLARI

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan denetimler neticesinde, öğretmenlerin mesleki performansları ölçülecek. Performansı standartların altında olan eğitmenler, mesleki gelişimleri için Akademi tarafından verilecek eğitim programlarına dahil edilecekler. Bu süreçten sonra da yeterli düzeye ulaşamayan öğretmenler, genel idari görevlere yönlendirilecekler.

DİSİPLİN VE GÜVENLİK

Akademi'de eğitim görecek öğretmen adaylarının, teorik dersler kapsamında en az iki sınavı başarıyla tamamlamaları ve bu sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 60 puan almaları gerekmektedir. Uygulamalı derslerde ise 70 puanın altında kalan öğrencilerin Akademi ile olan bağları sonlandırılacak. Adayların ayrıca güvenlik soruşturmasından geçirilmesi ve eğitimleri boyunca disiplin kurallarına uymaları zorunlu olacak.

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI KORUMA

Yeni düzenleme, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına karşı cezaları artırmayı hedefliyor. Şiddete maruz kalan öğretmenler için cezalar yarı oranda artırılacak ve tutuksuz yargılama kaldırılacak. Ayrıca, öğrencilerin görüntülerini izinsiz paylaşan öğretmenlere de disiplin cezası verilecek.

ÖĞRETMENLERİN DEVAMSIZLIK HAKLARI

Öğretmen adaylarına her dönem için beş gün devamsızlık hakkı tanınacak. Ancak sağlık raporu ile 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapanların kayıtları bir sonraki döneme kadar dondurulacak. Altı gün ve daha fazla devamsızlık yapanlar ise Akademi’den gönderilecek.