Kadınları hayatı zindan eden Taliban'a karşı yardım kuruluşlarından flaş adım

Taliban’ın kadınların yardım kuruluşlarında çalışmasını yasaklamasının ardından Afganistan’da faaliyet gösteren önemli üç yardım kuruluşu çalışmalarını askıya aldı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Care International, Norveç Mülteci Konseyi ve Save the Children-Çocukları Kurtarın adlı kuruluşlar ortak bir açıklama yayınlayarak çalışmalarına kadın çalışanları olmadan devam edemeyeceklerini belirttiler.

Yardım kuruluşları kadınların çalışmaya devam edebilmesi talebinde bulundu.

Taliban’ın bu kararı kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamasından birkaç gün sonra geldi.

Taliban, yabancı yardım kuruluşlarındaki kadınların kıyafet kurallarını çiğnediğini iddia ediyor ve yasakla uyumlu olmayan yardım kuruluşlarının lisansını iptal edeceğini kaydediyor.

Söz konusu üç yardım kuruluşu, kadın çalışanları olmadan “2021 Ağustos ayından bu yana milyonlarca Afganlı'ya ulaşamazdık” dedi.

Yardım kuruluşları, Taliban’ın açıklamasıyla ilgili bir netlik ortaya çıkana kadar kadın ve erkeklerin eşit şekilde çalışmasının sağlanması isteğiyle çalışmalarını durdurduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler yasaktan dönülmesi için çaba harcarken, BM’nin de karardan dönülmemesi durumunda Afganistan’daki yardım faaliyetlerini durdurabileceği kaydediliyor.

Norveç Mülteci Konseyi’nden Jan Egeland, kuruluşun 1400 çalışanından 500’ünün kadın olduğunu kaydetti ve kadın personelin geleneksel değerlere göre görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Egeland, Taliban’ın kararından önümüzdeki günlerde dönmesini umduğunu, aksi durumda milyonlarca kişinin bundan acı çekeceğini belirtti.

Yardım kuruluşları bu kararın ekonomik açıdan da oldukça olumsuz etkisi olacağı düşüncesinde.

Yardım kuruluşlarında çalışan Afgan kadınlar evlerinin en önemli geçim kaynağı.