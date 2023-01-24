The Guardian açıkladı. Fatih Terim sürprizi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, buna rağmen Türkiye'de ve yurt dışında gündemden düşmüyor.

Terim'le ilgili bu kez de İngiltere'den bir haber geldi.

İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesi, her yıl düzenlediği 'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jüriye Fatih Terim'i de aldı.

Jüride dünyaca ünlü teknik direktörler ve eski futbolcular bulunuyor.

'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesinin adayları arasında Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yer alıyor.