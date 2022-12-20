Fatih Terim'den flaş sözler. ''Geri dönebilirim''

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya geleceğine dair çok özel açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük yapan Pirlo ve Farioli'yi sevdiğini belirten Terim, İtalyan teknik direktörlerin performanslarını şöyle değerlendirdi:

''Türkiye'de çok sayıda İtalyan antrenör var ve hepsinin arasında Montella daha iyi durumda, daha iyi performans sergilemeye devam ediyor. Pirlo ve Farioli'yi de seviyorum.''

2022 Dünya Kupası'nı da değerlendiren Terim, Arjantin'in kupayı kazanmasında büyük rol oynayan Lionel Messi için de şu sözleri söyledi:

''Önce Messi, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri . Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlüydü ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir."

Di Marzio'nun, daha önce Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran Fatih Terim'e gelecekte İtalya'da takım çalıştırmak ister misiniz sorusu üzerine tecrübeli teknik direktör şu cevabı verdi:

"İyi bir teklif ve güzel bir proje olursa İtalya'ya geri dönebilirim.''