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  • Fatih Terim'den flaş sözler. Suskunluğunu bozdu. Aldığı teklifi ilk kez açıkladı

Fatih Terim'den flaş sözler. Suskunluğunu bozdu. Aldığı teklifi ilk kez açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra suskunluğunu ilk kez bozdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:27
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Aldığı teklifi ilk kez açıkladı. Suskunluğunu bozdu. Fatih Terim'den flaş sözler

Fatih Terim'den flaş sözler. Suskunluğunu bozdu. Aldığı teklifi ilk kez açıkladı
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Fatih Terim, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Kupası bir milat. Bir Türk teknik adamın ilk kez kazandığı bir kupa. Ardından da İtalya maceram, beni çok daha yukarıya çekti. 

Belgeselin ardından da tanıyan sayısı iyice arttı. Ben dışarıyı her zaman önemsiyorum. Birçok insanımız var. Allah'a şükür Monako'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor. Türk insanının dışarıda tanınması gurur verici.

Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Milli takımlardan da talep vardı ama ara vermek, dinlenmek bana iyi geldi. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Bu olağanüstü şartlarda çalışmak, hiç kolay değil. Yükseklerde hava daha soğuk. Hazırlıklı olmanız lazım, yoksa üşürsünüz."

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