İşte şimdi sahiden de efsane oldu. Fatih Terim dünya tarihine geçti

Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül törenine Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski hocası Fatih Terim damgasını vurdu.
Monte Carlo'da yapılan ödül töreninde Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü’nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.
69 yaşındaki Terim’in ayak izi, Monako Prensliği’ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu’nda yer alacak.
Aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş üstü oyunculara 2003’ten bu yana verilen ödülün 20’ncisini ise Barcelona’nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.
Terim gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno’nun, tören öncesi ayak izleri alındı.
Altın Ayak Efsaneler Ödülü’nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.
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