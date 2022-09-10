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Kassandra bu ay olacakları soğuk ter dökerek açıkladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını kaybettiğini de bilen Kassandra, dizilere bile konu olmuş Merkür Retrosu'nun bugün başladığını belirtti. Kassandra "Elektronik aletleriniz bozulabilir, hesaplarınız kopyalanabilir ya da çalınabilir" uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 10:42
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in öleceğini de bilmişti. Kassandra bu ay olacakları soğuk ter dökerek açıkladı

Kassandra bu ay olacakları soğuk ter dökerek açıkladı
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Ünlülerin astroloğu Kassandra, son yazısında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in öleceğini de bilmişti. Dizilere bile konu olmuş Merkür Retrosu'nun bugün başladığını belirten Kassandra, bu dönemde çok dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Retronun etkisiyle "İletişimde aksaklıklar, karşılıklı yanlış anlaşılmalar, hatalı ifadelerin artış göstereceğini belirten Kassandra, "Sistemler çökebilir, teknolojik aksaklıklar yaşanabilir. Mailleriniz, mesajlarınız geç gidebilir, yanlış kişiye gidebilir, banka transferlerinizde problemler yaşanabilir" uyarısında bulundu. 

"Bu dönemde kullanılan kelimelere, üsluba ekstra özen gösterin" diyen Kassandra "Evlilik hayalleri kuranların hatta tarih bile almış kişilerin nikah öncesi arası açılabilir. Ayrılmalar retronun etkisiyle gerçekleşebilir. Bu dönemde en yazmayı düşündüğünüz şeyleri kağıda dökmektir" diye konuştu.

Eylül ayının bitmesine yaklaşık 20 gün kaldığını belirten Kassandra, "İnsanların ağzını açık bırakacak kazalar yaşanacak. Çok can kaybı görüyorum. Bu dünyanın bir çok medyasında haber olacak türden kazalar" dedi.

"TÜRK İNSANINA KIŞ ÇETİN GEÇECEK"

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamların insanları zor durumda bırakacağını açıklayan Kassandra, "Faturalar insanların ocağına adeta incir ağacı dikecek. Faturalarını ödeyebilmek için insanların alyanslarını bile satacak. Bu da geçeci çözüm. Belediyelerin kapısı borçlarını ödetmek isteyenlerin akınına uğrayacak. İstihareye yattığımda insanların battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştığını, yemeklerini piknik tüpüyle pişirdiğini gördüm. Türk insanını bu kış çok zor günler bekliyor" diye konuştu.

İndirim olduğunda akaryakıt istasyonlarında ucuz yakıt kuyruğu oluştuğunu da gördüğünü söyleyen Kassandra, "1980 öncesindeki tüp, yağ gibi kuyrukların geri döndü. O zaman insanlar ambargo nedeniyle ürünlere ulaşamıyordu. Günümüzde ise pahalı olduğu için. Onun için bu sene de indirim yapılan her yerde kuyruklar oluşacak. Enflasyon düşecek ama alım gücü yükselmeyeceği için kuyruklar erimeyecek" dedi.

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Herkes bilir
10.09.2022 11:01
Kışın nasıl geçeceğini. Kahin olmak gerekmez.  
 
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