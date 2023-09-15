İngiltere resmen ilan etti: Wagner terör örgütü

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in İngiltere yasaları kapsamında, "yasaklanan terörist gruplar veya örgütler" listesine alındığı belirtildi.

Böylelikle, 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek.

Kararla Wagner'e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner'i temsil eden armalar, logolar ve bayraklar taşımak da suç teşkil edecek.

Bakanlıktan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, Wagner grubunun 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağının sunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterilmişti.

WAGNER NEDİR?

Wagner, Kremlin tarafından finanse edilen ve Rusya'nın dünya çapındaki çıkarlarını destekleyici faaliyetler yürüten özel bir askeri grup.

2014 yılında Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun yardımıyla kurulan örgütün çekirdek kadrosu, hem sertlik hem de gaddarlıklarıyla tanınan eski Rus Spetsnaz (Özel Kuvvetler) ajanları ve askerlerden oluşuyordu.

Grubun savaşçıları, Ukrayna'da, özellikle ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde, Suriye'de ve Afrika'nın birçok ülkesinde Rusya adına savaşıyorlar.

Geçen ay ölen Rus milyarder Yevgeni Prigojin'in liderliğindeki grup, Ukrayna savaşında Rusya'nın en etkili askeri gücü olduğunu kanıtladı.

Bunun en büyük nedeni, çoğunlukla yetersiz kalan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bağımsız olarak hareket edebilmeleriydi.

Rusya lideri Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Kremlin'in Wagner'e 1 milyar ABD doları tutarında fon sağladığını itiraf etti. Ancak para iki yönde akıyor.

Wagner; Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan gibi ülkelerde altın, elmas ve maden imtiyazları karşılığında otokratik yöneticilere güvenlik ve koruma hizmetleri sağlayarak kazançlı anlaşmalar yaptı.

Bunlardan elde edilen gelirlerin çoğu Moskova'ya geri döndü ve Rusya'nın yürüttüğü savaşı finanse etti.

İnsan hakları grupları Wagner'i, birçok ülkede yaygın bir şekilde işkencenin de aralarında olduğu zalimce uygulamalarda bulunmakla suçladı.