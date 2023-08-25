Belarus lideri Lukaşenko'dan Wagner liderinin ölümünde şüphe yaratacak açıklama: Güvenlik garantisi vermedim

23 Ağustos’ta Rusya’da düşen uçakta Rus paralı asker grubu Wagner’ın lideri Evgeny Prigojin’in hayatını kaybetmesinin ardından Belarus Devlet Başkanı Alesksandr Lukaşenko’dan şüphe yaratacak bir açıklama geldi.

"GÜVENLİK GARANTİSİ VERMEDİM"

Rusya'da başarısız olan darbe girişimi sonrası Belarus'a sığınan Prigojin'e güvenlik garantisi vermediğini ifade eden Lukaşenko şöyle konuştu:

Prigojin’e güvenlik garantisi vermedim. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olan kişi ben olmamalıyım. İlk şey bu. İkincisi ise bu hiç tartışılmamalı bile.

"GRUBUN MERKEZİ BURADA KALIYOR"

Wagner askerlerinin Belarus’ta kalmasında sakınca yok. Wagner Belarus’ta yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak. Grubun merkezi burada kalıyor. Bu gruba ihtiyacımız olduğu sürece bizimle yaşayacak ve çalışacaklar.

“BEYLER, DİKKAT EDİN”

Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin ile önceden görüştüğünü ve ikiliye “Beyler, dikkat edin” dediğini söyleyen Luakşenko, Prigojin’in uyarılarına kulak asmadığını belirtti.

Kremlin’in Prigojin’i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, ”Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş” ifadelerini kullandı.