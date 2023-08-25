Belarus lideri Lukaşenko'dan Wagner liderinin ölümünde şüphe yaratacak açıklama: Güvenlik garantisi vermedim

Başarısız darbe girişimi sonrasında Belarus'a sığınan Wagner lideri Prigojin, içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Belarus lideri Lukaşenko, "Güvenlik garantisi vermedim" açıklaması ile Prigojinin ölümünün ardından şüphe yarattı.

Belarus lideri Lukaşenko'dan Wagner liderinin ölümünde şüphe yaratacak açıklama: Güvenlik garantisi vermedim

23 Ağustos’ta Rusya’da düşen uçakta Rus paralı asker grubu Wagner’ın lideri Evgeny Prigojin’in hayatını kaybetmesinin ardından Belarus Devlet Başkanı Alesksandr Lukaşenko’dan şüphe yaratacak bir açıklama geldi.

"GÜVENLİK GARANTİSİ VERMEDİM"

Rusya'da başarısız olan darbe girişimi sonrası Belarus'a sığınan Prigojin'e güvenlik garantisi vermediğini ifade eden Lukaşenko şöyle konuştu:

Prigojin’e güvenlik garantisi vermedim. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olan kişi ben olmamalıyım. İlk şey bu. İkincisi ise bu hiç tartışılmamalı bile.

"GRUBUN MERKEZİ BURADA KALIYOR"

Wagner askerlerinin Belarus’ta kalmasında sakınca yok. Wagner Belarus’ta yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak. Grubun merkezi burada kalıyor. Bu gruba ihtiyacımız olduğu sürece bizimle yaşayacak ve çalışacaklar.

“BEYLER, DİKKAT EDİN”

Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin ile önceden görüştüğünü ve ikiliye “Beyler, dikkat edin” dediğini söyleyen Luakşenko, Prigojin’in uyarılarına kulak asmadığını belirtti.

Kremlin’in Prigojin’i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, ”Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
ABD istihbaratından Prigojin açıklaması
ABD istihbaratından Prigojin açıklaması
Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı
Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı: Ciddi hataları vardı
Zelenski Prigojin’in ölümüyle ilgili konuştu
Zelenskiy Prigojin'in ölümü sonrası ilk kez konuştu
Zelenskiy Prigojin'in ölümü sonrası ilk kez konuştu
Prigojin'in ölümünün ardından Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek
Wagner uçağının kafa üstü çakılmasının görüntüleri ortaya çıktı. Kayıt alanlar uçağın düşeceğini biliyorlar mıydı?
Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Prigojin, Wagner isyanının ardından ilk defa görüntü paylaştı
Prigojin, Wagner isyanının ardından ilk defa görüntü paylaştı
Polonya'daki Belarus vatandaşlarından protesto
Polonya'daki Belarus vatandaşlarından protesto
Polonya sınırında tehlikeli hareketlilik. 'Wagner'in paralı askerleri sınıra yaklaştı'
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı
Manisa evine üç puanla döndü Spor
Manisa evine üç puanla döndü
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız Güncel
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi Spor
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor Yazarlar
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son- Yazarlar
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son-
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan Yazarlar
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan