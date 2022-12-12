Weghorst Beşiktaş'tan ayrılacak mı: Burnley oyuncusunu geri çağıracak mı

Siyah beyazlı kulübün satın alma opsiyonunu devreye sokmak istediği ileri sürülürken, Burnley'den de açıklama geldi.

Championship'te Burnley'in deplasmanda Queens Park Rangers'ı 3-0 yendiği maçtan sonra Burnley Menajeri Vincent Kompany, basın mensuplarının Weghorst'la ilgili sorularını yanıtladı.

Kompany, "Bence her şeyden önce onu tebrik etmek gerek, çünkü Dünya Kupası'nda bir maçta iki gol atmak olağanüstü bir şey. Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum" dedi.

Bir gazetecinin "Weghorst'u geri çağırabilir misiniz? Sözleşmesinde böyle bir madde var mı?" sorusuna Kompany şu cevabı verdi:

"Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soruyorsunuz. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi."

İLGİLİ HABERLER