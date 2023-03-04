Bergüzar Korel deprem bölgesine dair paylaşımda bulundu. Hatay'da 'su' diye haykırıyorlar

Bölgedeki ünlü isimler, depremzedelere yapılan yardımların ve desteğin azalmaya başladığına dair paylaşımlarda bulunmaya devam ederken bu defa Hatay'da içme suyu sıkıntısı yaşandığına dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Hatay Belediyesi'nin resmi hesabından yaptığı ve bölgede içme suyu ihtiyacı bulunduğuna dair paylaşımlarını hesaplarına taşıyan ünlü isimler, milyonların gündeme dalarak deprem bölgesindeki insanları unutmamalarını istediler.

Tepkisini Instagram hesabına taşıyan isimlerden biri de Bergüzar Korel oldu.

Korel deprem bölgesindeki insanların unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Lütfen deprem bölgesinden elimizi çekmeyelim. Haftaya fırtına geliyor diye bağırıyor insanlar Hatay'da. Su yok!

Barınma ve hijyen hala çok büyük bir sorun. İnsanlar en basit ihtiyaçlarından mahrum bir halde hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Bu insanların her birinin hayatı vardı bir ay önce...

Şimdi 'su' diye haykırıyorlar.