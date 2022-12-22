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  • İngiltere'nin eski konsolosu hangi gizli mesajı verdi. 16 şehit haberini masaya kedi oturtarak paylaştı

İngiltere'nin eski konsolosu hangi gizli mesajı verdi. 16 şehit haberini masaya kedi oturtarak paylaştı

Eski İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner’ın, kedisi Troy’u 2015 yılındaki Dağlıca katliamıyla ilgili manşetinin yanı başında gösteren fotoğrafını yayınlaması akılları karıştırarak "Hangi gizli mesajı verdi?" yorumlarına sebep oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:38
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İngiltere'nin eski konsolosu 16 şehit haberini masaya kedi oturtarak paylaştı. Hangi gizli mesajı verdi. Açılım sürecinde güçlenen teröristler açılım biter bitmez bu saldırıyı yapmıştı

İngiltere'nin eski konsolosu hangi gizli mesajı verdi. 16 şehit haberini masaya kedi oturtarak paylaştı
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İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede 8 Eylül 2015 tarihli ‘Tarifsiz acı, 16 şehit’ manşetli gazete nüshası vardı.

DAĞLICA KATLİAMI

6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülmüş, 16 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye’nin yüreğine bir kez daha ateş düşmüştü.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

2012-2016 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu olan Leigh Turner, kedisi Troy ile daha önce İstanbul’da saklambaç oyunuyla ilgili görsel paylaşmış, sonra da Dağlıca Katliamı manşetinin yer aldığı paylaşımı yapmıştı. 

TURNER’IN MESAJI

Altına ise “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” diye not düştü. İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı. Turner ise “Aynen öyle! Her zaman güzel bir oda olduğunu düşünmüşümdür” diye devam etti. 

Nilgün Tekfidan Gümüş’ün konuyla ilgili yazısı dikkat çekti.

"Türk toplumunun hassasiyetlerinin farkında olmaları gerekir" diyen Gümüş,

PATİLİ MESAJ MI?

'Türkiye’nin kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik Pençe-Kilit Harekâtının sürdüğü, yine kuzey Suriye’de PKK’ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı bir dönemde paylaşım subliminal bir mesaj mı ?' diyen Gümüş ‘Pati’li mesajla güncel Pençe Harekâtı’na bir gönderme yapılıp yapılmadığını sordu ve ekledi:

"MEVZU BAHİS ŞEHİTLERİMİZSE..."

 "Leigh Turner’ın paylaşımı büyük bir gaftır, duyarsızlıktır. Kedileri milletçe çok severiz ama mevzu bahis şehitlerimizse aynı hassasiyeti karşıdan da bekleriz.”

LEİGH TURNE KİMDİR?

DİPLOMATLIKTAN YAZARLIĞA GEÇTİ

Cambrigde Üniversitesi mezunu olan Leigh Turner, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve 2012-16 tarihlerinde İstanbul’da başkonsolos olarak görev aldı. Son olarak 2016-2021 arasında İngiltere’nin Viyana’da Birleşmiş Milletler’de Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Polisiye tarzında kitaplar yazan Turner’ın mayıs ayında çıkan Palladium isimli kitabı İstanbul’da geçiyor. Romanda eski bir MI6 ajanı sevgilisi Elif’i teröristlerden kurtarmak için mücadele ediyor.

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Doğrucu
22.12.2022 12:40
Reisim Atatürk adlı yazara aynen katılıyorum. ingiltere İslam'ın ve Türk'lüğün en büyük düşmanıdır!  
 
vatandaş
22.12.2022 12:32
belli değil mi? bizi fare yerine koyuyor.  
 
birisi
22.12.2022 12:30
Masada oturmuyorsanız menüde olma ihtimali yükselir. Yanlışlıkla(!) (belkide yeni menüler kasdedilerek) geçmişteki menünün fotosu mu yayınlandı acaba...  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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