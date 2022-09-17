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Yeni kralı şaşkına çeviren hediye. Şöyle bir ters ters baktı sonra gülmeye başladı

Kral olur olmaz resmi evrakları imzalarken mürekkebi akan kalemlerle boğuşan İngiltere Kralı 3.Charles’a Galler’de kalem hediye edildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:21
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İngiltere’nin yeni kralını şaşkına çeviren hediye. Şöyle bir ters ters baktı sonra gülmeye başladı

Yeni kralı şaşkına çeviren hediye. Şöyle bir ters ters baktı sonra gülmeye başladı
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İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak Galler'e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles'a, halkla buluştuğu sırada bir kadının kalem hediye ettiği görüldü. Hediyeyi ilk aldığında şaşıran ve anlam veremeyen Kral 3. Charles'a, kalemi veren kadın ve etrafındakilerin "Ne olur ne olmaz" dediği duyuldu. Kalemin hediye edilmesi, Kral 3. Charles ve alandakilerin gülüşmesine neden oldu.

"KAHROLASI ŞEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"
Kral 3. Charles, tahta çıkmasının ardından 13 Eylül'de ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülenmişti.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görülmüştü. Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." demişti.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görülmüştü.

Kral 3. Charles daha önce de tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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