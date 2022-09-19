BİM'de küflenmiş muz bakın hangi fiyattan satılıyor

Türkiye’de Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hayat pahalılığı yükseldikçe vatandaşın geçim derdi de bir o kadar artış gösteriyor.

Market fiyatlarındaki ürünlere her geçen gün zam yapılmaya devam ederken vatandaşın cebine giren maaş aynı kalıyor. Hatta maaşı cebine girmeden eriyor.

Vatandaş, İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde ikinci el kıyafetler ve neredeyse çürümüş ürünleri bile almak için sıraya girer hale geldi.

Bu kez görsel bir zincir market olan BİM’den geldi. BİM’de çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Fotoğraftaki detay pes dedirtti. Fotoğrafa göre küflenmiş muzun 17,90 liraya satıldığı görüldü.

Muzun dış kabuğunun neredeyse tamamının çürümüş olduğu gözlerden kaçmadı ve bu fotoğraf birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İŞTE SOSYAL MEDYA PAYLAŞILAN O FOTOĞRAF: