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BİM'de küflenmiş muz bakın hangi fiyattan satılıyor

Zincir market olan BİM'de vatandaşa küflenmiş muz satıldığı farkedildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta muzun kabuğunun neredeyse tamamının çürümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Marketin ürüne 17,90 TL etiketi takması da tepkilere yol açtı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:11
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BİM'de küflenmiş muz satılıyır

BİM'de küflenmiş muz bakın hangi fiyattan satılıyor
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Türkiye’de Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hayat pahalılığı yükseldikçe vatandaşın geçim derdi de bir o kadar artış gösteriyor.

Market fiyatlarındaki ürünlere her geçen gün zam yapılmaya devam ederken vatandaşın cebine giren maaş aynı kalıyor. Hatta maaşı cebine girmeden eriyor.

Vatandaş, İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde ikinci el kıyafetler ve neredeyse çürümüş ürünleri bile almak için sıraya girer hale geldi.

Bu kez görsel bir zincir market olan BİM’den geldi. BİM’de çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Fotoğraftaki detay pes dedirtti. Fotoğrafa göre küflenmiş muzun 17,90 liraya satıldığı görüldü.

Muzun dış kabuğunun neredeyse tamamının çürümüş olduğu gözlerden kaçmadı ve bu fotoğraf birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

İŞTE SOSYAL MEDYA PAYLAŞILAN O FOTOĞRAF:

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Yurttas
19.09.2022 09:44
Bim der ki biz kimseye zorla ürün satmıyoruz , BIM müşterimiz sırf BIM den aldım demek için alır.  
 
Emekli
19.09.2022 09:41
Muz bulamıyorsanız, EJDER meyvesi yiyiniz. Onu da bulamıyorsanız, manda yoğurdu Medine hurması ve yulaf ezmesi yiyin. Çok iyi gelir, ben her akşam bunları yer ve yatarım,. Çok iyi oluyor. ,  
 
Abbas
19.09.2022 09:39
Alan olmazsa satamaz, suç onların değil ülke insanını bunu almaya mecbur edenlerin  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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