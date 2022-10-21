21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD Başkanı Biden kırklara yedilere karıştı. İnlere cinlere talimat verdi

ABD Başkanı Biden kırklara yedilere karıştı. İnlere cinlere talimat verdi

İlginç hareketleriyle sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, Fern Hollow Köprüsü'nün açılışı için katıldığı törende canlı yayında boşlukla konuştu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:40
Takip Et

İnlere cinlere talimat verdi. ABD Başkanı Biden kırklara yedilere karıştı

ABD Başkanı Biden kırklara yedilere karıştı. İnlere cinlere talimat verdi
+
Aa
-

Daha önce şaşkınlıkları ve unutkanlıklarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer boşlukla konuştu. Törende bulunanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BU SEFER DE BOŞLUKLA KONUŞTU

9 ay önce yıkılan ve yeniden inşa edilen Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Joe Biden, törenin bitmesinin ardından sahnede arkasını döndü ve boşlukla sohbet etti. Ardından Biden ineceği yeri zor buldu. Yürürken vücudunu kontrol edemeyişi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri yine dikkat çekti. Pensilvanya'da Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, törenden sonra arkasına döndü ve boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Joe Biden sahneden inmesi gereken yeri zor buldu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Zebani
21.10.2022 15:01
Sen Orta Doğu'yu kan gölüne çevir, Allah da seni böyle bunatır işte!  
 
zafer
21.10.2022 14:51
en büyük nimet AKIL. Rabbim Aklımıza mukayet olsun. Akıl giderse kişi bunar. bunama başlar.  
 
ADALET
21.10.2022 14:48
darısı birisin de başına  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
7
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.