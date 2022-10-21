ABD Başkanı Biden kırklara yedilere karıştı. İnlere cinlere talimat verdi

Daha önce şaşkınlıkları ve unutkanlıklarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer boşlukla konuştu. Törende bulunanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BU SEFER DE BOŞLUKLA KONUŞTU

9 ay önce yıkılan ve yeniden inşa edilen Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Joe Biden, törenin bitmesinin ardından sahnede arkasını döndü ve boşlukla sohbet etti. Ardından Biden ineceği yeri zor buldu. Yürürken vücudunu kontrol edemeyişi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tuhaf hareketleri yine dikkat çekti. Pensilvanya'da Fern Hollow Köprüsü'nün açılışında konuşan Biden, törenden sonra arkasına döndü ve boşlukla sohbet etti. Daha sonra yönünü şaşıran Joe Biden sahneden inmesi gereken yeri zor buldu.