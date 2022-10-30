Biden'ın gaflarına her gün yenisi ekleniyor. Başkanı olduğu ülkenin eyalet sayısını karıştırdı

Başkan Joe Biden , Cuma günü Philadelphia'da bir konuşma gerçekleştirdi. Biden burada, Demokrat John Fetterman'a destek sağlamak için katıldığı bir mitingde '54 eyalette' bulunduğunu iddia ederek bir başka gaf yaptı.

34 eyalette senatörlerin seçileceği ara seçimlerden önce konuşan Joe Biden, başında olduğu ülkede kaç eyalet olduğunu unuttu. Biden "2018'de denediler ve o sayede biz kazandık. 54 eyalete de gittik" dedi. 79 yaşındaki Biden, son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve hareketlerle sağlık durumunun sorgulanmasına yol açarken son olarak 50 eyaleti olan Amerika'nın 54 eyaletini de dolaştığını söyledi.

Kendi yönetimlerinde sağlık hizmetlerinin nasıl daha iyiye gittiğini anlatırken bununla ilgili attığı adımlardan da bahseden Joe Biden, 54 eyaleti birden ziyaret ettiğini söyleyerek bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.