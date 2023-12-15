İki yüz milyon yıldır biliniyor şifa dağıtıyor

Çin tıbbının 500 yıl önce keşfettiği ginkgo biloba, alternatif tıp için oldukça önemli bir bitkidir. Genellikle çay şeklinde tüketilen ginkgo biloba faydaları saymakla bitmiyor. Konsantrasyonu artırması, hafızayı güçlendirmesi ve Alzheimer gibi hafıza sorunlarına iyi gelmesi nedeniyle beyin ağacı olarak bilinir.

Bu yazımızda sizler için şifa kaynağı ginkgo biloba ağacını mercek altına aldık. Şifa niyetine içeceğiniz çay tarifinden bu özel ağacın kullanım alanlarına kadar ginkgo bilobaya dair her detay burada!

GİNKGO BİLOBA NEDİR?

Mabet ağacı adıyla da bilinen ginkgo biloba, 200 milyon yıldan fazla zamandır varlığını sürdüren bir ağaç türüdür.

Yaprakları yelpaze şeklindedir.

Çin, Kore ve Japonya’da yetişen bu ağaç, 1730’lu yıllardan bu yana Avrupa’da da yetiştiriliyor. 1784 yılında ise William Hamilton’ın bahçesine getirilen ağaç, bu tarihten beri Amerika Birleşik Devletleri’nde de yetiştiriliyor.

MÖ. 2600’lü yıllardan bu yana varlığını sürdürdüğü ve insanoğlu tarafından çeşitli şekillerde kullanıldığını biliniyor.

Ginkgo bilobanın fıstıklarını ve çayını ilk kullanan ülkenin Çin olduğu biliniyor. Zaman için Avrupa’da da özellikle çayı kullanılmaya başlandı.

Ginkgo biloba 1600’lü yılların sonlarında Engelbert Kaempfer tarafından keşfedildi. 1771 yılında Linnaeus tarafından tarihi kayıtlarda kendine yer buldu.

Ginkgo biloba ağacı dünyadaki en uzun yaşayan ağaç türlerinden biridir, ömürleri ortalama 1000 yıldır.

Kendine özgü bir ağaçtır, günümüzde benzeri ya da yakın türü olan herhangi bir ağaç türü bulunmaz.

İŞTE 20 YARARI

Migrenle Savaşır: Ginkgo biloba kafadaki basıncı azaltır, damarların gevşemesini sağlar. Bu özellikleriyle migren ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan baş ağrılarını azaltır.

Felç Geçirme Riskini Azaltır: Kan pıhtısı oluşumunu azaltan ginkgo biloba bu özelliği ile felç geçirme riskini azaltır. Ayrıca hasarlı beyin hücrelerinin iyileşmesine yardımcıdır.

Antioksidandır: Antioksidan bir bitki olan ginkgo biloba hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Böylelikle kanser başta olmak üzere birçok hastalığın oluşmasını engeller.

Göz Sağlığını Korur: Göze olan kan akışını artıran ginkgo biloba, kornea ve retina sağlığını korur. Yaşlılık ile yaşanan görme bozukluklarını engeller. Ginkgo biloba takviyesi içeren göz vitaminleri göz hastalıkları tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

Basurun İyileşmesini Sağlar: Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid birçok kişinin ortak derdi. Ginkgo biloba basur ile birlikte görülen ağrı ve kanamayı azaltır. İltihabı durdurur.

İyi Bir Güneş Koruyucudur: Doğal güneş koruyucu olan ginkgo biloba, bu özelliği nedeniyle yaygın olarak güneş kremlerinde kullanılır. Ginkgo biloba özünden yapılan maske de cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

Kulak Sağlığını Korur: Kulaklardaki gürültü ve çınlamaya karşı etkilidir.

Cinsel İsteksizlik Sorununu Ortadan Kaldırır: Yapılan araştırmalar ginkgo biloba kullanımının sağlıklı cinsel hayat için faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Ereksiyon bozukluğuna karşı etkili olan ginkgo biloba cinsel isteksizlik sorununu ortadan kaldırır. Kan damarlarını rahatlatıcı etkisi sayesinde genital bölgelere kan akışını hızlandırır. Libidoyu artırır.

Saç Dökülmesini Önler: Saç dökülmesini azaltan ginkgo biloba erkeklerde görülen kellik sorununa karşı etkilidir.

Kardiyovasküler Sorunları Giderir: Kan pıhtılaşması, kalp ve damar tıkanıklıkları, yüksek kan basıncının tedavisinde yardımcıdır. Kalp sağlığını korur.

Enerji Verir: Ginkgo biloba içeriğindeki etken maddeler sayesinde vücuda enerji verir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki fincan ginkgo biloba çayı içerek vücudunuzu zinde tutabilirsiniz.

Bazı Kanser Türlerine Karşı Etkilidir: Ginkgo biloba yaprağı meme kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseriyle mücadelede etkilidir. Düzenli olarak ginkgo biloba çayı içmek saydığımız kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

Adet Öncesi Sendromu Azaltır: Düzenli olarak ginkgo biloba çayı tüketmek adet semptomları üzerinde olumlu bir etki yapar ve adet öncesi sendromu azaltır. Ani mod değişimlerinin önüne geçer ve adet dönemin stressiz geçmesini sağlar. Postmenopoz döneminde de benzer etkilere sahiptir.

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğini Azaltır: Yapılan araştırmalarda ginkgo biloba takviyesinin hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Konsantrasyonu artırıcı etkisiyle ginkgo biloba dikkat eksikliğini ve hiperaktiviteyi azaltır.

Fibromiyaljide Yaşam Kalitesini Arttırır: Sinir sistemini tedavi eden ginkgo biloba CoQ10 ile birlikte alındığında fibromiyalji hastalarının yaşam kalitesini arttırır.

Hafıza Bozukluklarına Karşı Etkilidir: Ginkgo biloba yaprağı Alzheimer ve diğer hafıza sorunlarına karşı etkilidir. Ayrıca, özellikle yaşlılarda beyindeki kan akışı azalmasına bağlı olarak görülebilen hafıza kaybı, baş dönmesi, konsantrasyon ve duygu durum bozuklukları gibi rahatsızlıklar için kullanılır. Beyinde düşünmeyle ilgili problemlere neden olabilecek değişikliklere müdahale etmek için bir antioksidan görevi görür. Hafıza ve beyin üzerindeki ginkgo biloba faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da onaylanmaktadır.

Astım ve Bronşit Rahatsızlıklarına İyi Gelir: Ginkgo biloba, astım ve bronşit tedavisine yardımcıdır. Sabah ve akşam içilen ginkgo biloba çayının astım ataklarını hafiflettiği kanıtlanmıştır. Ayrıca bu çay düzenli tüketildiğinde bronşları açmaya yardımcı olur.

Kan Dolaşımını İyileştirir: Kan dolaşımını iyileştiren ginkgo biloba beyin, gözler, kulaklar ve bacakların daha iyi işlev görmesine yardımcı olur.

Enfeksiyonla Mücadele Eder: Ginkgo biloba tohumlarının içeriğinde vücutta enfeksiyona sebep olan mantar ve bakterileri yok edebilecek maddeler bulunur. Antienflamatuar özelliğiyle alerji ve enfeksiyonun neden olduğu iltihaplanmayı iyileştirir.

Depresyona İyi Gelir: Merkezi sinir sistemini etkileyebilecek bileşenler ve asitler içeren ginkgo biloba özü, depresyonla mücadelede etkilidir. Ruh halini iyileştirerek depresyonu ve panik atağı azaltır. Stres hormonları üzerinde baskı kurarak stresle başa çıkmayı kolaylaştırır.