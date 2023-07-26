İnşaat işçisi 50 profesörden 40 milletvekilinden daha iyi konuştu

Editör: Özlem Kıral

Derinleşen ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Enlasyon canavarıyla mücadele eden vatandaşın da zamlar ve fiyatlar karşısında beli bükülüyor.

1 ABD Doları 27 Türk Lirası’na dayandı. Böyle olunca TL de değersizleştikçe değersizleşiyor.

Enflasyon ve dolar kuruna karşı ayakta durabilmeye çalışan bir inşaat işçisinin sokak röportajındaki sözleri viral oldu.

İnşaat işçisinin 50 profesörden 40 milletvekilinden daha iyi konuştuğu yorumları da yapıldı.

İnşaat işçisi videoda şunları söylüyor:

Bu ülkede zam gelmeyen bir şey var mı. Ona da şaşıralım artık şaşırmıyoruz.

-Alıştınız mı?

Alıştım evet. Bu tür olaylara insanların kitlesel bir şekilde karşılık verdiğinde devletten karşılık alabiliyor tek başına hiçbir şey fayda yapamazsınız ki.

-Ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kimine göre bugün Lozan bitti uçacağız kaçacağız.

-Enerji kaynakları çıkartılacaktı?

O gizli maddeleri okuyanların hepsinden bekliyorum artık nasıl okudular bilmiyorum ama onlara kalsa bugün bizim topraklardan petrol fışkırması gerekiyor.

-2024'de ertelendi?

Şimdi siyasal islamcıların yalanları bitmez Siyasal İslam 20 senedir ümmetçi bir oluşturdular. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanan bir millete hiçbir şey anlatamazsınız

Onlar saraylarda yaşasın biz açlıktan ölsek Allah'tan geldiğine inandığın için şükrettiği için problem olmaz. siyasal İslamla kazanma şansımız 0. Cehalet bu ülkede hep vardı yüzyıllardır vardı ama hiç bu kadar özgüvenli örgütlü olmamıştı maalesef. Biz şu an cehaletin örgütü güvenli haliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Bu ülkenin kurtuluşu inanın bana yok insanlar iyimser olmaya çalışıyor ama yok ülkenin kurtuluşu yok. Muhalefette beter iktidar da beter. Böyle bir durumda hatta tam da istedikleri halkı yarattılar.

- Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı?

Bir enkaz devralacaktı düzeltme şansı yoktu elinde sihirli bir değnek yok ülkenin kaynakları boşaltıldı, fabrikaları satıldı, kıyılarımız limanlarımız satıldı.

-Trabzonspor'un satılacağı söyleniyor?

Normal, Trabzon'un satmasa bile iyi sadece Trabzonspor'la kalsalar iyi, komple atabilir ama biz buna halk olarak... eskiden bu ülkede demokrasi az da olsa vardı insanlar çıkıp hükümet istifa diye bağırabilirdi insanların itiraz şansaları elinden alındı halk da bunu kabullendi ve sindirdi. Hep birlikte olamadığımız zaman bizi ne kadar ciddiye alabilir ki ben burada ne kadar hükümet istifa diyeyim ne değiştirebilirim ki bizim bir şekilde bunlara karşı birlik olmamız gerekiyor. Bunun içinde halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bunlar zaten şimdi boşaltarak eğitim sistemini tam söyledikleriniz oraya getirerek cahil bir halk getirdiler. 20 senedir bunu yaptılar ümmetçi bir halk yetişirdiler her şeyin Allah'tan geldiğine inanan bir halk yetiştirdiler her şeyi şükür diyen bir halk yetiştirdiler arada olan bize oluyor ülke için üzülüyorum

-Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz burada bir hayaliniz var mı?

Burada bir hayalim yok zaten en büyük sorun da bu hayallerimizi çaldılar Ben bir inşaat işçisiyim inşaatta çalışarak geçinmeye çalışıyorum Şu an için geçinmek çok zor ve bugünün iyi olduğunu düşünüyorum Yarın çok daha kötü olacak ve bunu biliyorum öngörebiliyor insanlar umudumuzu çaldı hayallerimizi çaldılar. Biz eskiden hem inşatta çalışıyorduk hem de akşam başımızı yastıklarımıza koyduğumuzda bir ev hayali kurabiliyor bir araba hayali kurabiliyordu. Ama artık yok düşünün ki bu ülkede gençlerin hayallerini çaldılar ama kimsede tık yok. Bunlar kalabilir devlet esas olandır iktidar geçicidir. Futbol takımı tutar gibi siyasi takım tutulmaz bu ülkenin en büyük asıl sorunu da bu. Biz halk olarak tepki göstermediğimiz sürece birileri saraylarda yaşar Biz de ay sonunu kara kara düşünürüz bizim en büyük problemimiz var saplantılı ideolojik düşüncelerden kurtulmak. Atatürk'ün yoluna dönmeli bilimle evrensel bir eğitim sistemini bilimsel bir eğitim sistemi ile tutulmalıdır.