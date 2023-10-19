Instagram, Filistin'i destekleyenleri sansürledi

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar her geçen gün giderek şiddetleniyor.

Saldırılara ilişkin milyonlarca görüntü ve bilgi ise sosyal medya platformlarında paylaşılıyor.

Ancak Meta çatısı altında bulunan Instagram’ın bu çatışmada taraf olduğunu ima eden bir suçlama geldi. Instagram kullanıcıları, sosyal ağı Filistin’i destekleyen gönderileri kasıtlı olarak sansürlemekle suçluyor.

New York’ta yaşayan ve Instagram’da 866 takipçisi olan Hena Mustafa, geçen hafta İsrail’in kuşatma altına almasıyla birlikte Filistin’deki gelişmeler hakkında paylaşım yapmaya başladı. Ne var ki Mustafa’yı takip eden yakınları, gönderilerinin artık Instagram akışlarının üst kısmında görünmediğini, adının sosyal ağda aranamaz hale geldiğini ve gönderileriyle etkileşime giremediklerini bildirdi.

GÖLGE YASAKLAMA

Sorunu takip eden Arap Sosyal Medyayı Geliştirme Merkezi 7amleh sosyal medya izleme grubunun kurucusu ve yöneticisi Nadim Nashif, yüzlerce kişinin benzer sorunları yaşadığını söyledi. 7amleh, platformun sansür uyguladığından şüpheleniyor:

“Maalesef gölge yasaklama, geçen hafta Filistin içeriklerinin susturulup sansürlendiğini gördüğümüz birçok yoldan sadece biri. Bu tip, kriz zamanlarında Meta’nın bir eğilimi ve Filistinlilerin ve müttefiklerinin, Filistin’de devam eden krizle ilgili yayınladıkları içerikte sınırlı erişim yaşandığına dair önemli bir artış gördük.”

Gizli yasaklama olarak da bilinen gölge yasaklamada, bir kullanıcı veya içeriği tamamen veya kısmen engellenir ve böylece kullanıcı yasaklandığını hemen fark edemez.

META’DAN AÇIKLAMA: “YANLIŞLIKLA…”

Meta tüm bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, asla belirli bir topluluğu veya bakış açısını bastırma niyeti olmadığını ancak devam eden çatışmada daha yüksek hacimde içeriğin rapor edilmesi nedeniyle yanlışlıkla kaldırılmış olabileceğini söyledi.

Ancak Nashif, Meta’nın daha önce de Mayıs 2021’de Filistin hakkında paylaşım yapan Facebook ve Instagram kullanıcılarının gönderilerinin erişimine engel geldiğinde benzer bir açıklama yaptığını belirtti.

Ayrıca Meta’nın yaptığı açıklamaya rağmen Filistin’de çatışma yeniden alevlenirken, 7 bin takipçili Instagram hesabının bir Hikaye yayınladıktan sonra gölge yasağına maruz kaldığını söyleyen Pulitzer ödüllü New York Times muhabiri Azmat Khan da dahil olmak üzere kullanıcılar sansür uygulandığını iddia etmeye devam ettiler. Hatta Gazeteci Ahmed Şihab-Eldin de salı günü yaptığı açıklamada, 100 binden fazla takipçisi olan ve sık sık Filistin hakkında paylaşımlar yaptığı Instagram hesabının çok az bir açıklama ile kalıcı olarak yasaklandığını söyledi.

HESAP VERMİYORLAR

Tüm bu sorunların yanında Meta ayrıca, birçok profilde “Filistinli” ifadesinin ardından Arapça “Allah’a hamd olsun” ifadesinin birden fazla profilde “Filistinli teröristler” olarak tercüme edildiği bir sorun yüzünden sert tepki alıyordu.

Medya izleme grubu Free Press’in kıdemli danışmanı Nora Benavidez, savaş zamanlarında sosyal medyada sansür ve gölge yasaklama gibi şeffaf olmayan şirket politikalarının gerçek dünyadaki sonuçlarının çok daha sorunlu olabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnsanlar normalden çok daha düşük izleyici sayısıyla karşılaşıyor ve şu soruyu sormak zorunda kalıyor: Bunun nedeni insanların içeriği ilginç bulmaması mı, yoksa platformların aldığı temel kararlar mı? Bunlar hiçbir bağlamda cevabını alamadığımız sorular çünkü bu şirketler herhangi bir dış düzenlemeyle hesap verme konusunda teşvik edilmiyor.”