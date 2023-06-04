Instagram'da veri indirme nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım

Instagram’da veri arşivi indirme nasıl yapılır merak konusu oldu. İşte detaylar…

Instagram'da veri indirme nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Instagram kullanıcılarına verilerini kontrol etme ve yönetme konusunda tam yetki veriyor. Instagram’dan fotoğraflarınızı, yorumlarınızı, profil bilgilerinizi ve daha fazlasını içeren bir kopyasını indirebiliyorsunuz.

İŞTE ADIM ADIM

Adım 1: Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayın.

Adım 2: Sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayın.

Adım 3: Açılan pencereden Hareketlerin sekmesine gidin.

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Adım 4: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi burası hareketlerin yönetilmesi ve kontrol edilmesi için kullanıcılara sunuluyor. Instagram’dan verilerin bir kopyasını istemek için en altta yer alan ”Bilgilerini indir” seçeneğine tıklayın.

Adım 5: Bu noktada Instagram sizden kullanıcı verilerinizi içeren dosyanın gönderilmesi için bir e-posta talep edecek. Alt kısma bunu yazın ve ”İndirme Talep Et” seçeneğine dokunun. Son olarak açılan ekrana Instagram şifrenizi girin ve ileri deyin.

Adım 6: Instagram veri indirme işlemi tamam. Instagram mümkün olan en kısa sürede talep ettiğiniz dosyayı belirttiğiniz e-posta adresine gönderecek. Son olarak dosyanın spam klasörüne düştüğü bazı durumlar da oluyor. Bu nedenle orayı da kontrol etmenizde fayda var.

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