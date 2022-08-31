Instagram'a ''ilgilenmiyorum'' seçeneği geliyor

Instagram analistleri Instagram'ın Tiktok'a benzemeye çalıştığı yönünde tespitler yapmaya çalışıyordu. Birçok ünlü ise Instagram'ın yeni arayüzünü ve anayüzünü beğenmiyordu. Kylie Jenner gibi birçok ünlü yeni ana sayfadan şikayetini dile getirmiş, uygulamanın eski formatına geri dönülmesini söylemişti.

Instagram yöneticileri kararını verdi. Kullanıcılar 'keşfet' sayfasında bulunan gönderileri ve paylaşımları seçerek "ilgilenmiyorum" butonunu işaretlediğinde o ve ona benzer gönderilere ulaşamayacak.

Instagram’ın anasayfa ve keşfet sayfalarını düzenleme konusundaki en önemli adımlarından bir diğeri ise filtreleme özelliği olacağı aktarıldı. Bu özelliği kullanıcılarına sunan yöneticiler, kişilerin hesaplarındaki listeye ekledikleri belirli kelimeleri, ifadeleri, emojileri, başlıkları ve etiketleri ile önerilen içeriği gizlemesini sağlayan özellik test edilmeye başlandığını duyurdu.