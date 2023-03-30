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Instagram’da hikayeler kısmına yeni özellik. Artık anında yapılabilecek

Instagram’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre, Instagram’da hikaye paylaşırken doğrudan Öne Çıkanlar kısmına eklenebilecek.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:45
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Instagram’a yeni özellik. Anında yapılabilecek

Instagram’da hikayeler kısmına yeni özellik. Artık anında yapılabilecek
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Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya uygulaması Instagram her geçen gün yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde de bir kullanıcının biyografisini yanıtlama özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Doğum gününü kutlamanın yeni bir yolu üzerinde çalışıldığını açıklanmıştı.

Bilgileri sızdırmakla bilinen Alessandro Paluzzi yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Paluzzi  Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram’ın bir hikayeyi doğrudan Öne Çıkanlar’da paylaşma özelliği üzerinde çalışıldığını söyledi.

Şu an hikaye paylaşıldıktan sonra ancak Öne Çıkanlar’a eklenebiliyor. Ancak yeni gelen özellikle daha paylaşmadan doğrudan Öne Çıkanlara’a eklenebileceği bilgisi sızdı.

Yapılan paylaşım:

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