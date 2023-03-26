26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TikTok, Instagram ve Twitter o ülkede yasaklandı. İşte sebebi

Sosyal medya uygulamaları olan TikTok, Instagram ve Twitter Fransa'da yasaklandı. Devlet kurumlarında geçerli olan bu kararla artık hükümet cihazlarında bu uygulamalar bulunmayacak.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:34
Takip Et

TikTok, Instagram ve Twitter Fransa'da yasaklandı

TikTok, Instagram ve Twitter o ülkede yasaklandı. İşte sebebi
+
Aa
-

Fransa'da alınan bir kararla TikTok, Twitter ve Instagram gibi “eğlence amaçlı” uygulamaların kullanımı yasaklandı.

TikTok’un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna yönelik endişeleri son olarak Fransa da kabul etti. Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Tayvan gibi ülkeler de TikTok’u kullanmayı engellemişti.

BİRÇOK ÜLKE SOSYAL MEDYA KULLANIMINI YASAKLANDI

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; TikTok’un sahibi ByteDance, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu defalarca reddetti ve şirketin yüzde 60’ının küresel kurumsal yatırımcılara ait olduğunu söyledi. Ancak uygulama tarafından toplanan verilerin boyutu, Avrupa ve ABD’de endişe yaratmaya devam ediyor.

Çin’in 2017 yılında çıkardığı bir yasa, şirketlerin hükümete ulusal güvenlikle ilgili çeşitli verileri sağlamasını zorunlu kılarak bu endişeleri daha da artırdı. Korkulara rağmen TikTok, dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
2
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
4
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
5
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
6
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
7
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.