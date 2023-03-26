TikTok, Instagram ve Twitter o ülkede yasaklandı. İşte sebebi

Fransa'da alınan bir kararla TikTok, Twitter ve Instagram gibi “eğlence amaçlı” uygulamaların kullanımı yasaklandı.

TikTok’un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna yönelik endişeleri son olarak Fransa da kabul etti. Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Tayvan gibi ülkeler de TikTok’u kullanmayı engellemişti.

BİRÇOK ÜLKE SOSYAL MEDYA KULLANIMINI YASAKLANDI

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; TikTok’un sahibi ByteDance, Çin hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu defalarca reddetti ve şirketin yüzde 60’ının küresel kurumsal yatırımcılara ait olduğunu söyledi. Ancak uygulama tarafından toplanan verilerin boyutu, Avrupa ve ABD’de endişe yaratmaya devam ediyor.

Çin’in 2017 yılında çıkardığı bir yasa, şirketlerin hükümete ulusal güvenlikle ilgili çeşitli verileri sağlamasını zorunlu kılarak bu endişeleri daha da artırdı. Korkulara rağmen TikTok, dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip.