Instagram’da canlı yayınla ilgili yeni özellik yolda

Editör: Ayşe Memiş

Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyen Instagram genişlemeye devam ediyor.

Instagram’da bir başkasıyla canlı görüşebilmek için canlı yayın özelliği gelmişti. Bu yayın sayesinde iki veya daha fazla kişi karşılıklı görüşebiliyor ve başkaları da izleyebiliyor.

Bir kullanıcı canlı yayın açtığında onu takip eden kullanıcılara bildirim sesi geliyor.

Ancak teknolojideki yeni özellikleri sızdırmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi İnstagram’ın canlı yayınla ilgili yeni bir özellik üzerinde çalıştığını bildirdi.

Paluzzi’nin aktardıklarına göre artık canlı yayın zil sesi mesaj listesinde de görülebilecek.

İşte Paluzzi’nin paylaşımı:

ÖNE ÇIKANLARDA DA YENİLİK

Öte yandan Paluzzi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Instagram’ın bir hikayeyi doğrudan Öne Çıkanlar’da paylaşma özelliği üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Şu an hikaye paylaşıldıktan sonra ancak Öne Çıkanlar’a eklenebiliyordu. Ancak yeni gelen özellikle daha paylaşmadan doğrudan Öne Çıkanlara’a eklenebileceği bilgisi sızdı.