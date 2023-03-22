Instagram’da arama bölümünde yenilik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagramda yakın zamanda kullanıcıların yaptığı aramalarda ve gelen bildirimlerde reklamlar olacak.

Beta sürecinde ortaya çıkan gelişmelere göre kullanıcılar hikâyelerde veya ana sayfada arama yaptıklarında reklam yerleştirmeleri uygulanacak.

Reklamlar kullanıcının demografisi, ilgileri, davranışlarına göre şekillenecek.

REKLAMLAR YÖNETİLEBİLECEK

Reklam verenler Facebook Ad Manager üzerinden reklamları yönetebilecekler. Kullanıcının arama yaptığı terimlere göre reklam ortaklarının sponsorlu içerikleri sonuçlar içerisinde gösterilecek.

Öte yandan uygulama bildirimlerine de reklam alınıyor. Kullanıcının takip ettiği ve bildirim izni verdiği işletmelerin etkinlikleri belirli dönemlerde kullanıcıya duyurulacak. Bunlar bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik zamanı şeklinde ayarlanmış.