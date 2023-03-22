22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram’da arama bölümünde yenilik

Instagram’da arama bölümünde reklam gösterimleri olacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:27
Takip Et

Instagram arama bölümünde reklam gösterilecek

Instagram’da arama bölümünde yenilik
+
Aa
-

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagramda yakın zamanda kullanıcıların yaptığı aramalarda ve gelen bildirimlerde reklamlar olacak.

Beta sürecinde ortaya çıkan gelişmelere göre kullanıcılar hikâyelerde veya ana sayfada arama yaptıklarında reklam yerleştirmeleri uygulanacak.

Reklamlar kullanıcının demografisi, ilgileri, davranışlarına göre şekillenecek.

REKLAMLAR YÖNETİLEBİLECEK

Reklam verenler Facebook Ad Manager üzerinden reklamları yönetebilecekler. Kullanıcının arama yaptığı terimlere göre reklam ortaklarının sponsorlu içerikleri sonuçlar içerisinde gösterilecek.

Öte yandan uygulama bildirimlerine de reklam alınıyor. Kullanıcının takip ettiği ve bildirim izni verdiği işletmelerin etkinlikleri belirli dönemlerde kullanıcıya duyurulacak. Bunlar bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik zamanı şeklinde ayarlanmış.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
2
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
3
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
4
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
5
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
6
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
7
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Ece Erken'den itiraf gibi paylaşım. Mutlu değilim
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Serhat Öztaşdelen Altınordu'dan İspanya'ya gidiyor. İlk temaslar kuruldu
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Meral Akşener Karamollaoğlu ile görüştü
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
﻿Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.