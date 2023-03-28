Dondurulan Instagram hesabı kaç günde silinir. Hesap nasıl dondurulur

Editör: Ayşe Memiş

Bazen kullanıcılar sosyal medyaya ara vermek bazen de farklı sebeplerden dolayı Instagram hesaplarını dondurmak yani kullanıma kapatmak istiyor.

Ancak Instagram hesabının nasıl dondurulduğu ve donduğunda kaç günde silindiği merak konusu oldu.

Instagram hesabı dondulurken seçenek sunuluyor. Eğer hesabın silinmesini istiyorsanız silme seçeneğini tercih etmeniz gerekiyor.

Hesabı kalıcı olarak kapatma işlemleri sadece Instagram hesap silme seçeneği için geçerli oluyor.

Ancak tekrar kullanıma açılmasını istiyorsa ise kullanıcı hesaba giriş yaptığında hesap yeniden aktif hale geliyor.

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUYOR

Instagram hesabından Ayarlar’a girerek Hesaplar Merkezi’ni seçin. Ardından Kişisel Detaylar’a tıklayın.

Daha sonra Hesap sahipliği ve kontrolü'ne hemen ardından Dondurma veya silme'ye dokunabilirsiniz.