Instagram'da sessize almayı açma ve kapama

Mesajlar üzerinden birini sessize alma veya sesini açma yapabilmek için;

Akışın sağ üst köşesindeki veya simgesine dokunun.

Sessize almak/sesini açmak istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbete dokunun.

Sohbetinizin üstünde kişinin adına dokunun.

Birini sessize almak/sesini açmak için Mesajları sessize al veya Arama bildirimlerini sessize al‘ın yanındaki veya simgesine dokunun.

Bir hesabı profili üzerinden sessize alma veya bir hesabın sesini açma

Kişinin Akışından veya hikaye gönderisinden kullanıcı adına dokunun veya simgesine dokunup kullanıcı adını aratarak profiline gidin.

Profil bilgilerinin altındaki Takiptesin‘e dokunun.

Sessize Al‘a dokunun.

Gönderiler veya Hikayeler‘in yanındaki simgesine dokunun.

Bir hesabı Akış üzerinden sessize alma veya bir hesabın sesini açma

Gönderilerinin yanındaki (Android) veya (iPhone) simgesine dokunun.

Gizle‘ye dokunun.

[Kullanıcı adı]’nı Sessize Al‘a ve ardından Gönderileri Sessize Al veya Gönderileri ve Hikayeyi Sessize Al‘a dokunun.