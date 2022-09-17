17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram'da sessize almayı açma ve kapama

Instagram hesapları üzerinden rahatsız olunan kişiler takipten çıkarmadan engellenebilir. Bu duruma sessize alma adı verilmektedir. Peki bu kişiler sessize nasıl alınır, sessize alınan hesaplar da sessizden nasıl çıkarılır?

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:02
Takip Et

Instagram'da bir hesabı sessize almayı açma ve kapama

Instagram'da sessize almayı açma ve kapama
+
Aa
-

Mesajlar üzerinden birini sessize alma veya sesini açma yapabilmek için; 

Akışın sağ üst köşesindeki send veya messenger simgesine dokunun.

Sessize almak/sesini açmak istediğiniz kişiyle aranızdaki sohbete dokunun.

Sohbetinizin üstünde kişinin adına dokunun.

Birini sessize almak/sesini açmak için Mesajları sessize al veya Arama bildirimlerini sessize al‘ın yanındaki switch off veya  switch on  simgesine dokunun.

Bir hesabı profili üzerinden sessize alma veya bir hesabın sesini açma

Kişinin Akışından veya hikaye gönderisinden kullanıcı adına dokunun veya  simgesine dokunup kullanıcı adını aratarak profiline gidin.

Profil bilgilerinin altındaki Takiptesin‘e dokunun.

Sessize Al‘a dokunun.

Gönderiler veya Hikayeler‘in yanındaki switch off simgesine dokunun.

Bir hesabı Akış üzerinden sessize alma veya bir hesabın sesini açma

Gönderilerinin yanındaki (Android) veya  (iPhone) simgesine dokunun.

Gizle‘ye dokunun.

[Kullanıcı adı]’nı Sessize Al‘a ve ardından Gönderileri Sessize Al veya Gönderileri ve Hikayeyi Sessize Al‘a dokunun.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
2
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
5
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
6
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
7
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.