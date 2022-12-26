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Instagram’da fotoğraf ve video gizleme. Uygulanması gereken adımlar

Instagram'da paylaşılan fotoğraflar bazı durumlarda kullanıcılar tarafından gizlenmek istenebilir. Peki Instagram'da daha önceden paylaşılan fotoğraf ve videolar nasıl gizlenir?

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 14:18
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Instagram’da fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır

Instagram’da fotoğraf ve video gizleme. Uygulanması gereken adımlar
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Instagram’da paylaşılan gönderileri kaldırmak veya belirli bir zaman aralığında gizlemek istendiğinden uygulanması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. 

İŞTE FOTOĞRAFLARI GİZLEMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR

Adım 1: Gizlemek istenilen fotoğraf veya video seçilir.

Adım 2: Fotoğrafın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunulur.

Adım 3: Açılan menüde “Arşivle”yi seçilir.

Arşivle’den sonra seçtiğiniz gönderi profilinizden kaldırıldı. Bu, artık diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceği anlamına gelir. Daha sontasında gönderiler yeniden aktif hale getirilebilir. 

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