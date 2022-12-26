Instagram’da fotoğraf ve video gizleme. Uygulanması gereken adımlar

Instagram’da paylaşılan gönderileri kaldırmak veya belirli bir zaman aralığında gizlemek istendiğinden uygulanması gereken bazı adımlar bulunmaktadır.

İŞTE FOTOĞRAFLARI GİZLEMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR

Adım 1: Gizlemek istenilen fotoğraf veya video seçilir.

Adım 2: Fotoğrafın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunulur.

Adım 3: Açılan menüde “Arşivle”yi seçilir.

Arşivle’den sonra seçtiğiniz gönderi profilinizden kaldırıldı. Bu, artık diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceği anlamına gelir. Daha sontasında gönderiler yeniden aktif hale getirilebilir.