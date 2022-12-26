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Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar açıklandı

2022 yılının sosyal medya istatistikleri ile birlikte hangi uygulamanın ne kadar indirildiği de ortaya çıktı. Verilere göre en çok indirilen uygulama Instagram oldu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:29
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Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar belli oldu

Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar açıklandı
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SensorTower tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılında indirdiği uygulamaları ve oyunları listeledi. Tüm kategoriler arasında en popüler olan üç uygulamanın sırasıyla Instagram, Trendyol ve WhatsApp olduğu belirlendi.

Bahsi edilen üç uygulamadan sonra ise sırayı TikTok aldı. Beşinci sırada Kuaishou isimli sosyal ağ ve video efekt uygulaması yer aldı.

2022 yılında en fazla indirilen oyunlar da oldukça dikkat çekiciydi. SensorTower verilerine göre Subway Surfers Türkiye’nin en popüler oyunu oldu. İkinci sırada ise 101 Yüzbir Okey Plus yer alırken, hemen arkasında PUBG: Mobile bulunuyor.

En popüler uygulamalar
Instagram
Trendyol
WhatsApp
TikTok
Kuaishou
e-Devlet
Hepsiburada
CapCut – Video Editor
getir
Snapchat

En popüler oyunlar
Subway Surfers
101 Yüzbir Okey Plus
PUBG: Mobile
Roblox
Words of Wonders
Race Master 3D
Candy Crush Saga
Going Balls
Stumble Guys
Snake.io

Finans kategorisindeki en popüler üç uygulama Ziraat Mobil, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

Alışveriş sektöründe en çok tercih edilen uygulamalar ise Trendyol, Hepsiburada, getir ve Yemeksepeti olarak belirlendi.

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