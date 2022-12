Türkiye’de en çok indirilen uygulamalar açıklandı

SensorTower tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye’nin 2022 yılında indirdiği uygulamaları ve oyunları listeledi. Tüm kategoriler arasında en popüler olan üç uygulamanın sırasıyla Instagram, Trendyol ve WhatsApp olduğu belirlendi.

Bahsi edilen üç uygulamadan sonra ise sırayı TikTok aldı. Beşinci sırada Kuaishou isimli sosyal ağ ve video efekt uygulaması yer aldı.

2022 yılında en fazla indirilen oyunlar da oldukça dikkat çekiciydi. SensorTower verilerine göre Subway Surfers Türkiye’nin en popüler oyunu oldu. İkinci sırada ise 101 Yüzbir Okey Plus yer alırken, hemen arkasında PUBG: Mobile bulunuyor.

En popüler uygulamalar

Instagram

Trendyol

WhatsApp

TikTok

Kuaishou

e-Devlet

Hepsiburada

CapCut – Video Editor

getir

Snapchat

En popüler oyunlar

Subway Surfers

101 Yüzbir Okey Plus

PUBG: Mobile

Roblox

Words of Wonders

Race Master 3D

Candy Crush Saga

Going Balls

Stumble Guys

Snake.io

Finans kategorisindeki en popüler üç uygulama Ziraat Mobil, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

Alışveriş sektöründe en çok tercih edilen uygulamalar ise Trendyol, Hepsiburada, getir ve Yemeksepeti olarak belirlendi.