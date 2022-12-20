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Instagram'dan yılın son güncellemesi: 2022 özeti Reels şablonu nasıl yapılır

Instagram'da 2022 yılını nasıl geçirdiğinize dair bir kolaj oluşturmak isteyip, nasıl yapılacağını bilmeyenler için Instagram hazır şablon oluşturdu. Peki bu şablon nasıl yapılır?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:36
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Instagram'da 2022 özeti Reels şablonu nasıl yapılır

Instagram'dan yılın son güncellemesi: 2022 özeti Reels şablonu nasıl yapılır
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Instagram2022 özetini Reels şeklinde arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen kullanıcılar için bir güncelleme yaparak sıfırdan bir şablon oluşturduğunu duyurdu. 2021 yılında Instagram bu özelliğine 'Playback' adını vermişti ve kullanıcılar 10 adete kadar hikaye seçebiliyordu. Bu yıl ise 2022 yılının özetini oluşturmak isteyenler ‘2022 Recap Reel’ adlı özelliği kullanarak 2022 yılının özetini arkadaşları ile paylaşabiliyor.

2022 YILININ ÖZET REELS'I NASIL YAPILIR

2022 yılının özetini oluşturmak için Instagram uygulamasında ‘Reels’ menüsüne tıklanır.

Recap Reel şablonunu bulunur.

Anasayfa'da ‘2022 özet Reels’ınızı oluşturun’ menüsüne girilir.

Şablonu seçtikten sonra en az üç en fazla 14 adet fotoğraf veya video seçerek Reels videosu oluşturulur.

Instagram, bu görüntüleri otomatik olarak Bad Bunny, Priah Ferguson ve DJ Khaled’in müzikleriyle birleştirir.

Bir yıl boyunca paylaşılan ve içinde en çok beğenilen 3 hikayeyi birleştirerek küçük bir Reels oluşturulur.

INSTAGRAM 2022 ÖZETİ REELS ŞABLONU ANA SAYFADA PAYLAŞMA

Sosyal medyanın amiral gemisi Instagram, geçtiğimiz yıldan itibaren Reels özelliğini önemli ölçüde genişletti ve geliştirdi. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, iki uygulamada da Reels videolarının her gün 140 milyardan fazla oynatıldığını belirtti.

Instagram, önceden bu şablonu ‘hikayeler’ sekmesinde gösteriyordu. Ancak bu yıl çıkan 2022 özeti Reels şablonu Reels sekmesinde ve ana sayfada görünüyor. 

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