25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı belli oldu

Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısının 52 milyon olduğu açıklandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 13:28
Takip Et

Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı açıklandı

Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı belli oldu
+
Aa
-

Instagram’ın çatı şirketi olan Meta’nın açıkladığı son çeyrek raporuna göre, Instagram’ın dünya çapındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti.

Son dönemde Reels adını verdiği dikey video özelliğiyle video odaklı bir platforma dönüşen Instagram'ın, ülkemizdeki kullanıcı sayısı 52 milyon olurken, Türkiye’deki YouTube kullanıcı sayısı ise 57,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri alanında yazılım geliştiren Hubspot tarafından yürütülen araştırmada 3 kullanıcıdan ikisinin (%66) bir ürün veya marka hakkında bilgi almak için video izlediğini ortaya çıkardı.

NTV'de yer alan habere göre, TikTok’un aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok coğrafyada hızla yükselişinin ardından; Instagram’ın Reels, YouTube’un ise Shorts ile dikey videolara ayrı bir alan açtığını hatırlatan IDRY Digital kurucusu İbrahim Kuru, "Instagram'da statik görsellerin erişimlerinin dikkate değer seviyede düşmesi bir dönem gündem olmuştu. Bugün bazı veriler, dikey videoların Facebook'ta yatay olanlara kıyasla 13,8 kat daha görünür olduğunu, statik görsellere kıyasla ise yüzde 90 daha fazla erişim aldığını gösteriyor.

Dikey videolar, markalara ürün ve hizmetlerine dair güçlü bir temelden beslenen hikayeler anlatabilmenin yeni yollarını sunuyor. Burada markaların doğru hedef kitlelere ulaşabilmesi için mecraların kullanıcı davranışlarına özel stratejilerle, pek çok kanalda tutarlı bir video içerik stratejisi izlemesi gerekiyor.

Video prodüksiyonuna başlamadan önce tutarlılığın web tasarımında, kurumsal kimlikte de sağlandığından emin olunması, kullanıcıda güven yaratmak açısından da önem arz ediyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
5
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu aştı
﻿Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu aştı
﻿Tahıl koridorunda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu aştı
﻿Komandolardan ateş başında 'Deniz üstü köpürür' türküsü
﻿Komandolardan ateş başında 'Deniz üstü köpürür' türküsü
﻿Komandolardan ateş başında 'Deniz üstü köpürür' türküsü
﻿ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek
﻿ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek
﻿ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek
﻿'Dur' ihtarı sonrası kovalamacada 7 yaşındaki Burak öldü 
﻿'Dur' ihtarı sonrası kovalamacada 7 yaşındaki Burak öldü 
﻿'Dur' ihtarı sonrası kovalamacada 7 yaşındaki Burak öldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.