Twitter'da link paylaşımı yasaklandı

Global anlamda en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter şirketinden bazı platformlara karşı link paylaşım yasağı getirildiği açıklandı. Twitter kullanıcıları artık Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post gibi platformların linklerinin paylaşımına izin vermeyecek.

Hem Tweet hem de hesap düzeyinde ihlal edenlere karşı işlem yapılacağı belirtildi.

İlk etapta Tweet’in silinmesi istenecek. Bu ikaza rağmen durumun tekrar etmesi halinde hesabın geçici olarak askıya alınması ve kilitlenmesine kadar gidilecek.

Buna örnek olarak; Bir Tweet içerisinde veya kendi profil sayfamızdaki biyografi alanında yaptığımız “Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz @kullanıcıadı” benzeri paylaşımlar direkt olarak ihlalden sayılacak.

İnsanların bu paylaşımı gizli de olsa yapmak isteyeceğini düşünen şirket, kullanıcıların artık Linktree veya Lnk.bio gibi üçüncü taraf bağlantı toplayıcılara bağlanmasına izin vermeyeceğini aktardı.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

“Kullanıcılarımızın birçoğunun diğer sosyal medya platformlarında aktif olduğunun farkındayız. Ancak artık Twitter’da belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğiz. Özellikle, yalnızca diğer sosyal platformları tanıtmak amacıyla oluşturulmuş hesapları ve şu platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içerikleri kaldıracağız: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post.

Herhangi bir sosyal medya platformundan çapraz gönderi içeriğine izin vermeye devam ediyoruz. Yukarıda listelenmeyen sosyal medya platformlarına bağlantı veya kullanıcı adı verilmesi de bu politikayı ihlal etmez.”