Sosyal medyayı daha güvenli kullanmak için Instagram'da iki faktörlü doğrulama kullanımı

Instagram’daki iki faktörlü kimlik doğrulaması, Instagram hesabını ve şifreyi korumaya yardımcı olan bir güvenlik özelliğidir. Kullanıcı iki faktörlü kimlik doğrulamasını ayarladıysa farklı biri hesabına tanımlanmayan bir cihazdan giriş yapmaya çalıştığında bir bildirim alır veya özel bir giriş kodu ister.

İŞTE İKİ FAKTÖRLÜ ADIMI AKTİF ETMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN ADIMLAR:

İlk olarak Instagram uygulamasını açılmalı.

Sağ altta yer alan resim ile profile giriş yapılmalı.

Profil ekranının sağ üst köşesindeki “üç çizgi” simgesine dokulmalı.

Çıkan ekranda “Ayarlar”a seçilmeli.

“Güvenlik” seçeneğine dokunulmalı.

“İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması” kısmına giriş yapılmalı.

Alt kısımda yer alan “Başla” düğmesine dokunulmalı.

Çıkan sayfada eklemek istediğiniz güvenlik yöntemi seçilmeli.

Daha sonra çıkan talimatları izlenmeli.

Instagram’da iki faktörlü kimlik doğrulaması için üç güvenlik yönteminden birinin seçilmesi gerekmektedir. Bu seçenekler arasında “Üçüncü taraf bir kimlik doğrulama uygulaması“, “Kısa Mesaj” ve “Whatsapp” yer almaktadır. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanabilmek için bu seçeneklerden en az birini ayarlamış olmak gerekmektedir.