Instagram’da notlar kısmına müzik ekleme özelliği geliyor

Editör: Ayşe Memiş

Instagram her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekliyor. Sosyal medya uygulaması Instagram kısa süre önce notlar özelliğini duyurmuştu.

Instagramın yeni notlar özelliğini görebilmek için “mesajlar” bölümüne gidilmedi. Mesaj kutularının üstünde yer alan fotoğraflı baloncuğa istediğiniz mesajı yazabiliyorsunuz.

Elde edilen bilgilere göre, Instagram notlar kısmına müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından bu özellik üzerinde Instagram’ın çalıştığını açıkladı.

Paluzzi, “#Instagram müzik notaları paylaşma yeteneği üzerinde çalışıyor” dedi.

Böylece yazının dışında artık notlar kısmına müzik koyulabilecek. Özelliğin ne zaman test edileceği ve geleceği ise henüz bilinmiyor.