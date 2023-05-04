Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi tik" dönemi başladı

Instagram için ücretli mavi tik özelliği Türkiye’de kullanıma sunuldu.

Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi tik" dönemi başladı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter’dan sonra Instagram’da da ücretli mavi tik dönemi başladı.

Daha önceden Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Bu özelliği kullanabilmeniz için Meta, ilk önce sizin bekleme listesine katılmanızı istiyor.

hjukuik.jpg

Bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.

ABONELİK FİYATI AYLIK

Meta, web üzerinden 11,99 $ ödemenizi isterken mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 $ ödemenizi istiyor. Ayrıca ücretli aboneliğe kayıt olabilmek için kimlik kartınızı müşteri hizmetlerine sunmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.

ggg.jpg

İlgili Haberler
Ailece Instagram’dan dolandırıcılık yapmışlardı. Haklarında karar çıktı
Ailece Instagram’dan dolandırıcılık yapmışlardı. Haklarında karar çıktı
Instagram’da notlar kısmına müzik ekleme özelliği geliyor
Instagram’a hikayelerle ilgili müthiş özellik. Bilgiler sızdırıldı
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda
YouTube Twitter Instagram ve Facebook için katı kurallar yolda
Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Paraşütçüler ağaçlarda takılı kaldı Güncel
Paraşütçüler ağaçlarda takılı kaldı
İngiltere, Kral Charles’ın taç giyme törenine hazırlanıyor Dünya
İngiltere, Kral Charles’ın taç giyme törenine hazırlanıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin Spor
Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftara flaş cevap: Allah bir daha nasip etmesin
Gwyneth Paltrow Ben Affleck ve Brad Pitt'in yatak odası performanslarını açıkladı Magazin
Gwyneth Paltrow Ben Affleck ve Brad Pitt'in yatak odası performanslarını açıkladı
Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi Siyaset
Soylu 'Erdoğan'ın Türkiye'si ABD başkanını takmıyor' dedi akıllara Trump'ın mektubu ve Rahip Brunson olayı geldi
Alev alan minibüs demir yığınına döndü Güncel
Alev alan minibüs demir yığınına döndü