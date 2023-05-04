Instagram'da Türkiye için ücretli "Mavi tik" dönemi başladı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter’dan sonra Instagram’da da ücretli mavi tik dönemi başladı.

Daha önceden Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Bu özelliği kullanabilmeniz için Meta, ilk önce sizin bekleme listesine katılmanızı istiyor.

Bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.

ABONELİK FİYATI AYLIK

Meta, web üzerinden 11,99 $ ödemenizi isterken mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 $ ödemenizi istiyor. Ayrıca ücretli aboneliğe kayıt olabilmek için kimlik kartınızı müşteri hizmetlerine sunmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.