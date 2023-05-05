Instagram’dan çığır açan özellik. Artık herkes göremeyecek

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya uygulaması Instagram bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Instagram hikayelerinde hem yakın arkadaşlar gurubu oluşturulabiliyor hem de istenilen kişilere hikaye görünür yapılıp ya da kapatılabiliyor.

Bu özellik post paylaşımlarına da geliyor. Artık yapılan paylaşımlar istenildiği zaman istenilen kişilere gizlenebilecek.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından bu özelliğin geleceğini duyurdu.

Paluzzi paylaşımında, “#Instagram yalnızca Yakın Arkadaşların görebileceği gönderiler oluşturma yeteneği üzerinde çalışıyor” ifadelerini kulalndı.