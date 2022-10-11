Instagram o uygulamanın fişini çekti. Google Play’den kaldırıldı

İddialara göre Instagram'daki reklamları The OG App adlı uygulama engelliyordu. Ücretsiz uygulama olan Instagram bu durumun önüne geçmek istiyordu. OG App, şirket politikalarını bu sebeple ihlal etmekteydi. Dolayısıyla The OG App isimli uygulama, Instagram’ın çıkarlarıyla çeliştiği nedeniyle Google Play üzerinden de tamamen kaldırıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; birçok kişi tarafından kullanılan ve hızla yayınlanan uygulamada reklamları kaldırmanın yanında ek olarak bir de özelleştirilebilme özelliği de bulunuyordu. Aynı zamanda mesajlar için okundu bilgisinin kapanmasını da sağlıyordu. The OG App, Eylül ayında piyasaya çıkmasına rağmen kısa süre içinde popüler olmayı başardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ise;

“Bu uygulama, politikalarımızı ihlal ediyor. Gerekli tüm yaptırımları gerçekleştiriyoruz.”