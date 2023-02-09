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Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişme

İnter, Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını uzatmak için harekete geçti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 16:25
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İnter'den Hakan Çalhanoğlu için flaş gelişme

Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişme
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Sportmediaset'in haberine göre İtalya’nın dev takımlarından İnter, oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun Haziran 2024'te bitecek olan sözleşmesi 2 yıl daha uzatmak için harekete geçti.

Bu hamle karşısında İnter’in başarılı oyuncuya önereceğirakam ise 2026'ya kadar yıllık 5,5 milyon euro. Bonuslarla birlikte Hakan Çalhanoğlu'na önerilecek rakamın 6 milyon euro'ya ulaşması bekleniyor.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini bu ay bitmeden uzatması bekleniyor.

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