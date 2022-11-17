Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler açıklaması. ''Hiç bir kötü niyetim yoktu''

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kırkayak'ın sorularını yanıtlayan Çalhanoğlu, "Fırsat buldukça maçlarda şut denemeye çalışıyorum. Benim için en önemlisi takımın istekli ve arzulu olması. Dün bunu gördük. Hazırlık maçı da olsa biz bu tarz maçları kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası'na katılamadığımız için içim sızlıyor. Ancak bundan sonraki tüm turnuvalara katılmak istiyoruz." dedi.

''HİÇ BİR KÖTÜ NİYETİM YOKTU''

Arda Güler ile açıklamalarının sorulması üzerine milli futbolcu, "Almanya'da genç oyuncular oynuyor. Böyle olduğu için, futbolcu gözüyle Arda ve Emirhan'ın da oynayabileceğini söyledim. Gerçekten hiçbir kötü niyetim yoktu. Jesus, Kuntz... Mutlaka bir bildikleri vardır. Ben kimseyi eleştirmedim. Jorge Jesus'a eleştiri yapmam, haddim değil. Ben sadece Arda ve Emirhan'ın takımlarında daha fazla süre almalarını istediğimi söyledim.'' ifadelerini kullandı.

''HEDEFİMİZ EURO 2024''

"Kuntz'u çok seviyoruz. Faroe Adaları maçından sonra ne kadar üzüldüğünü gördüm, onu teselli etmeye çalıştım. Tüm oyuncular onu çok seviyor, beraber kenetlenmeye çalışıyoruz.Hedefimiz EURO 2024'e katılmak. Oraya katılırsak zaten Almanya'da ev sahibi olacağız. Eminim ki oraya gideceğiz. Dünya Kupası'nda olmadığımız için içim sızlıyor."