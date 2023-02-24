﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'yı transfer etmek için büyük bir çaba sarfediyor.

Internacional, sarı-lacivertliler ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia'yı, kadrosuna katmak için ön sözleşme imzalamayı hedefliyor.

BAŞKAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Enner Valencia hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcellos açıklamasında; ''Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Onda takımımızın oyun tarzına uyan güçlü yönler var. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Enner Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.

Brezilya ekibi, geçtiğimiz haftalarda Valencia ile görüşmelere başladı.