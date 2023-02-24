24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması

Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması

Enner Valencia'yı gündemine alan Brezilya takımı Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, transfer hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:10
Takip Et

Internacional'den Enner Valencia açıklaması

Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
+
Aa
-

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'yı transfer etmek için büyük bir çaba sarfediyor.

Internacional, sarı-lacivertliler ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Valencia'yı, kadrosuna katmak için ön sözleşme imzalamayı hedefliyor.

BAŞKAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Enner Valencia hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcellos açıklamasında; ''Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Onda takımımızın oyun tarzına uyan güçlü yönler var. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Enner Valencia'nın adı sık sık Internacional ile anılıyor.

Brezilya ekibi, geçtiğimiz haftalarda Valencia ile görüşmelere başladı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
1
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
5
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
6
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
7
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿Hicr suresi ne anlama geliyor?
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿'Bu bir alarm ve ikazdır' diyerek uyardı
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Internacional Başkanı'ndan flaş Enner Valencia açıklaması
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
﻿Türkiye, Finlandiya ve İsveç NATO karargahında bir araya gelecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.