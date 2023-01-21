İnternet fiyatlarına büyük zam. Artık internete girmek de lüks olacak

TurkNet altyapısı olanlara 139,90; olmayanlara 169,90 TL'den internet hizmeti sunan şirket, yeni ücreti 249,90 TL olarak açıkladı.



TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı ifade edildi. Bu zamdan daha az etkilenmek isteyenler için farklı bir seçenek de sunuldu.



10 aylık internet, 199,90 TL/ay ile ödenebilecek:



TurkNet aboneleri, 249,90 TL'lik ücret ödememek isterlerse önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL'ye kullanabilecek.



İLGİLİ HABERLER