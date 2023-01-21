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İnternet fiyatlarına büyük zam. Artık internete girmek de lüks olacak

TurkNet internet fiyatları yüzde 78,5 oranında zamlaranak 139,90 TL’den 249,90 TL oldu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:54
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İnternet fiyatlarına büyük zam

İnternet fiyatlarına büyük zam. Artık internete girmek de lüks olacak
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TurkNet altyapısı olanlara 139,90; olmayanlara 169,90 TL'den internet hizmeti sunan şirket, yeni ücreti 249,90 TL olarak açıkladı.

TurkNet abonelerine gönderilen mesajda yeni ücretin Şubat 2023 tarihli faturaya yansıyacağı ifade edildi. Bu zamdan daha az etkilenmek isteyenler için farklı bir seçenek de sunuldu.

10 aylık internet, 199,90 TL/ay ile ödenebilecek:

TurkNet aboneleri, 249,90 TL'lik ücret ödememek isterlerse önümüzdeki 10 ayın internet ücretini peşin olarak ödeyerek aylık 199,90 TL'ye kullanabilecek.
 

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İsyan
21.01.2023 10:09
Çarpık düzen  
 
Orhun
21.01.2023 10:00
TT internetini kullanıyorum, ayda 120 TL öderken birden 220 TL ye çıkardılar. Bu nasıl iş böyle, %30 maaşa zam %100 herşeye zam. Ülkeyi karanlık çağa soktular maalesef, oy veren koyun sürüleri düşün  
 
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